Corpo de mãe de Chico Buarque será cremado hoje, no Rio Com a presença prevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do arquiteto Oscar Niemeyer, será cremado no início da tarde de hoje o corpo de Maria Amélia Buarque de Hollanda, mãe do compositor Chico Buarque, que morreu na quinta-feira. A despedida da viúva do historiador Sérgio Buarque de Hollanda e uma das fundadoras do PT será na capela 1 do Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio.