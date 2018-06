Corpo de menina de 12 anos é procurado no mar em Salvador

SALVADOR - Os agentes de busca pelas vítimas do naufrágio ocorrido nesta quinta-feira, 24, a Baía de Todos-os-Santos continuam à procura do corpo de uma menina de 12 anos de idade. A busca pela criança começou depois que parentes registraram o desaparecimento dela na delegacia de Vera Cruz. Ela seria a 20ª vítima confirmada no naufrágio da lancha Cavalo Marinho, na semana passada, que fazia a travessia entre Mar Grande e Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a tia da menina informou aos policiais que a garota “foi colocada praticamente dentro do barco”, para que a mãe a recebesse no desembarque em Salvador. A Polícia Civil continua com inquérito aberto para apurar as causas do acidente e informou que ouviu, até o momento, 112 pessoas a respeito da tragédia, incluindo a tia da menina desaparecida, tripulantes e o proprietário da empresa responsável pela embarcação.

Na 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, as vítimas e os familiares continuam recebendo os pertences encontrados em alto-mar, desde que apresentem documento de identificação.

As travessias entre Mar Grande e Salvador foram retomadas nesta terça-feira, 29, sob autorização da Marinha, que havia liberado o serviço na segunda-feira, 28. No entanto, um protesto de familiares das vítimas impediu a retomada dos trabalhos, que foi adiada por um dia. Durante o protesto, eles alegaram falta de segurança nas travessias.