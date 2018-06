Corpo de mergulhador da Marinha é encontrado na Bacia de Campos

SÃO PAULO - O corpo de um mergulhador da Marinha que desapareceu na quinta-feira à tarde, durante um treinamento na Bacia de Campos, no norte do Rio, foi localizado na madrugada desta sexta-feira, 6. Segundo o 1º Distrito Naval, o militar participava de um exercício, juntamente com outros cinco oficiais e não retornou ao local esperado.

O mergulhador desapareceu nas proximidades da plataforma Cherne I, da Petrobrás. Equipes da Marinha realizavam buscas desde o momento do incidente. Embarcações e helicópteros da Marinha e da Petrobrás auxiliaram nos trabalhos de resgate.

O Comando do 1º Distrito Naval informou, por meio de nota, que está tomando todas as providências necessárias junto a família do oficial.