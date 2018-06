Corpo de operário é encontrado após deslizamento em Brasília

SÃO PAULO - O corpo operário foi encontrado no começo da tarde desta quinta-feira, 21, em Brasília. Mais cedo, um deslizamento deixou três homens soterrados.

Eles trabalhavam em uma obra no Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital Universitário de Brasília, na L-2 Norte. O Corpo de Bombeiros continua procurando os outros dois. Os bombeiros chegaram ao local do acidente às 10h57.

O deslizamento aconteceu enquanto os homens trabalhavam na tubulação em um buraco. Cerca de seis funcionários estavam na obra.