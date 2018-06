Corpo de preso é achado em esgoto de complexo policial na BA

O corpo de Marivaldo dos Santos Oliveira, de 24 anos, foi encontrado por policiais dentro da caixa de esgoto do Complexo Policial de Barreiras (BA), a 898 quilômetros a oeste de Salvador, no fim da tarde de segunda-feira. De acordo com informações da delegacia do município, Oliveira estava detido desde a semana passada, por roubo. Foi a terceira prisão de Oliveira na cidade.

Os policiais afirmam que ele costumava ser violento com os colegas de carceragem. Ele teria sido espancado até a morte, mas os agentes da unidade disseram não ter notado nenhuma movimentação diferente nos últimos dias. O crime está sendo investigado pela Secretaria da Segurança Pública. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal de Barreiras.