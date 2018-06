Corpo de pugilista é embalsamado em PE O corpo do ex-campeão mundial de boxe Arturo Gatti começou a ser embalsamado ontem, na região metropolitana do Recife. Ele será sepultado no Canadá, onde morava. Um tio e um irmão do pugilista chegaram ontem ao País para fazer a liberação do corpo. Amanda Carine B. Rodrigues, de 23 anos, mulher de Gatti, é a principal suspeita do crime e está presa.