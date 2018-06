Corpo de sargento da Marinha é encontrado no Rio

SÃO PAULO - Equipes da Marinha encontraram por volta das 9h30 desta segunda-feira, 19, o corpo do sargento João Domingos da Silva Filho, desaparecido desde o último sábado, 17, na ponta Sul da Ilha da Trindade.

O militar desapareceu quando foi atingido inesperadamente por uma onda, que o arrastou para o mar quando ele fazia uma trilha acompanhada por outros três militares. Em seguida, uma segunda onda empurrou-o em direção às pedras.

Equipes de busca trabalharam com apoio de bote e de uma embarcação pesqueira desde o momento do desaparecimento. A família do militar foi informada e está sendo assistida por uma equipe multidisciplinar do Comando do 1º Distrito Naval. Um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.