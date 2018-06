Corpo de traficante é encontrado dentro de saco plástico no Rio Policiais militares encontraram hoje pela manhã, dentro de um saco plástico, o corpo de Bruno Ricardo de Oliveira, de 22 anos, na Gávea, zona sul do Rio. Segundo a polícia, ele era traficante e estava em liberdade condicional. A delegada Márcia Lopes, da 14.ª Delegacia Policial, no Leblon, informou que o corpo de Oliveira tinha "várias marcas de tiros", possivelmente de fuzil. Por volta de 7 horas, PMs encontraram o corpo na Praça Sibelius. A delegada suspeita que o assassinato tenha sido cometido em outro lugar. "Ele foi morto e jogado ali (na praça). Não tinha sangue em volta." Márcia disse que pretendia ouvir ainda hoje a família do rapaz para saber se ele vinha sofrendo ameaças.