Corpo de turista inglesa é achado O corpo da inglesa Carolina Bayley, de 29 anos, foi resgatado das águas ontem em Foz do Iguaçu, no Paraná, por um bote argentino. O corpo vinha da Garganta do Diabo, do lado argentino das Cataratas do Iguaçu, onde a turista, de Bristol, havia desaparecido na sexta-feira, segundo a administração do Parque Nacional do Iguazú (Argentina). Não se sabe o que motivou a queda. O corpo foi encaminhado para a prefeitura de Puerto Iguazú.