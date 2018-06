Corpo de turista morta no Ceará será levado para a Itália nesta terça

FORTALEZA - O corpo da turista italiana Gaia Molinari, de 29 anos, encontrada morta, no Natal de 2014, em Jericoacoara, no Ceará, será translado nesta terça-feira, 13, para a Itália. O voo da Air Italy sai nesta terça-feira pela manhã do aeroporto Pinto Martins, de Fortaleza, com destino a Roma. De lá, o corpo da italiana segue para a província de Piazenza, onde o funeral está marcado para o próximo sábado, 17. O velório começa na quinta-feira, 15, na igreja Besurica.

O crime continua sendo investigado pela polícia cearense, que mantém presa a professora carioca Miriam França, como principal suspeita. Segundo o perito geral da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, Maximiano Chaves, os exames de DNA e o toxicológico feitos no corpo da vítima devem sair até a próxima quinta-feira, 15. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce), no entanto, informa que não foram encontrados vestígios de sêmen no corpo da italiana.

A delegada Patrícia Bezerra, disse que a carioca "se encontra presa por força de um mandado de prisão temporária. Está recolhida da Delegacia de Capturas, em uma cela separada dos demais presos, nos exatos termos do que determina a legislação brasileira, com todos os seus direitos sendo integralmente respeitados. Ela caiu em contradição nos depoimentos que prestou".

As autoridades policiais informaram que mais de 15 pessoas já prestaram depoimento e que foram realizadas acareações, nas quais Miriam caiu em contradição. A delegada disse ainda que novas diligencias serão realizadas em Jericoacoara e que poderá ser realizada uma reprodução simulada do crime.

O crime aconteceu em Jijoca de Jericoacoara, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Ceará. Desde então, as Polícias Civil e Militar vem realizando diligências para esclarecer o que ocorreu.

O corpo de Gaia foi localizado na tarde de 25 de dezembro de 2014 em uma localidade conhecida como Serrote, na vila de Jijoca de Jericoacoara, e encaminhado ao núcleo da Pefoce no município de Sobral. Os exames lá realizados indicaram a causa da morte como asfixia por estrangulamento.