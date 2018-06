Corpo é deixado perto de local de visita de Lula O corpo de um homem foi deixado a mil metros de onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem à tarde, no bairro Bom Jesus, zona leste de Porto Alegre, para anunciar a criação de mais um Território da Paz. Moradores da região disseram que ouviram um carro arrancando em alta velocidade da Rua Panamá. Depois, eles viram o cadáver e avisaram a polícia. O homem, branco, cerca de 30 anos e não identificado, levou três tiros no tórax. A execução, diz a Brigada Militar, tem ligação com o tráfico de drogas.