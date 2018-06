Corpo é encontrado no Aeroporto do Galeão

RIO - Um corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 16, no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. O corpo do homem - cuja identidade não foi divulgada - foi localizado no terminal 1 do aeroporto, dentro da área de trânsito das aeronaves.

O corpo foi visto por volta das 5h30, e a Polícia Federal (PF) foi mobilizada para proceder a investigação. A área foi isolada e a perícia, realizada. Segundo a PF, o corpo aparentava ter caído do terceiro andar. Não se sabe se o homem caiu ou foi empurrado e tampouco se ele era funcionário da Infraero ou de alguma das empresas aéreas que operam no Galeão.