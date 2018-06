Corpo encontrado de operário em Guarulhos e ONU vítima de espionagem são destaques desta quinta

O fim da busca pelo corpo do operário Edenilson dos Santos, encontrado após 66 horas do desabamento de um prédio em construção em Guarulhos, e a acusação da ONU de que foi vítima de espionagem pela agência nacional de segurança dos Estados Unidos foram as principais notícias desta quinta-feira, 5. Veja os assuntos que estiveram em evidência durante o dia:

Após 66 horas, bombeiros encontram corpo de operário desaparecido.

ONU diz ter sido espionada pela NSA.

Polícia investiga escola que pediu a aluno que cortasse cabelo crespo.

O corpo de Edenilson dos Santos foi encontrado nos escombros do prédio em construção que desabou (Foto: José Patrício/Estadão)

PM cumpre reintegração de posse na região do Morumbi. Veja fotos.

Lobista aconselhou tucano a conseguir recursos no exterior para obra do metrô.

Brasileiros do Norte e Nordeste são as maiores vítimas de crimes no País.

Arena Corinthians só ficará pronta em abril, informa Fifa.

Maior navio da temporada tem escadas de cristais avaliadas em R$ 1,4 milhão.