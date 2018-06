Corpo encontrado em Goiás é mesmo de jogador americano

A assessoria de imprensa da Polícia Civil de Goiás afirmou, no início da tarde desta terça-feira, 20, que o corpo encontrado no último domingo, 18, numa mata na cidade de Formosa, no interior do Estado, é mesmo do jogador americano de basquete Tony Lee Harris. De acordo com a assessoria, a confirmação foi feita na manhã após exame feito pelo Departamento de Antropologia Forense e Odontologia Legal do Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia. Para a identificação, foram utilizados três métodos - fotografia do sorriso, impressão digital e radiografia odontológica. O laudo que especificará a causa da morte do atleta ainda não foi divulgado. Antes de ser submetido ao exame técnico, houve uma tentativa de realizar o reconhecimento do corpo por parte do sogro do jogador. No entanto, devido ao adiantado estado de decomposição do cadáver, não conseguiu. O corpo foi encontrado último domingo, 18, em um matagal situado numa área pertencente ao Exército em Formosa, interior goiano, a 20 centímetros do chão, com um cadarço de tênis no pescoço. A polícia acredita que ele estivesse ali há pelo menos 15 dias.