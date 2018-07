Corpo encontrado pode ser de sexta vítima de chacina Mais um corpo foi encontrado, por volta das 15 horas deste sábado, na Rua Roberto de Souza Miranda, 43, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Perto do local, na Rua Caio de Almeida Prado, cinco pessoas foram mortas na madrugada deste sábado. A polícia suspeita de que José Lopes, de cerca de 50 anos, seja a sexta vítima fatal da chacina, em que outras duas pessoas ficaram feridas. De acordo com policiais do 63º Distrito Policial (Vila Jacuí), José Lopes seria pai de "Toca´´, rapaz que estaria envolvido no crime ocorrido na madrugada. As informações foram dadas à polícia por um dos sobreviventes da chacina.