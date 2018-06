Corpos de 16 vítimas do AF 447 serão transferidos para Recife

Os corpos de 16 vítimas do acidente com o Airbus A330 da Air France, que caiu no último dia 31 sobre o Oceano Atlântico, devem ser transportados na tarde desta quarta-feira, 10, de Fernando de Noronha para o Instituto Médico Legal (IML) do Recife, onde será feito o trabalho de identificação. A viagem entre Noronha e a capital dura uma hora e o transporte deverá ser feito pelo avião Hércules C130 da FAB.

