Corpos de desaparecidos em retiro são encontrados em MS Três jovens que participavam de um retiro espiritual da Igreja Batista em São Gabriel do Oeste, a 130 quilômetros de Campo Grande, desapareceram durante um banho de cachoeira na terça-feira, 20, segundo informações da Globonews. Os bombeiros localizaram os corpos de dois dos três desaparecidos nesta quarta. As vítimas encontradas são um rapaz de 20 anos e um adolescente de 14 anos. Um menino de 8 anos continua desaparecido. Aproximadamente 600 pessoas participaram do retiro espiritual, que aconteceu durante o carnaval. Todas estavam acampadas em uma fazenda.