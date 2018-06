Corpos de três jovens mortos em acidentes no ES são enterrados

VITÓRIA- Foram enterrados, na manhã desta quinta-feira, 26, os corpos de André Galão, Izadora Ribeiro e Amanda Oliveira. Os outros dois jovens que também estavam no carro acidentado quando seguia do Espírito Santo para a Bahia, na última sexta-feira, 20, foram sepultados na noite de ontem. Marllon Amaral foi levado para Nova Venécia e Rosaflor Oliveira, para Mucurici, no norte capixaba.

O enterro de André aconteceu às 7h, no distrito de Acioli, em Colatina, noroeste do Espírito Santo. Já Izadora foi sepultada em Jaíba, Minas Gerais, e Amanda em Manhuaçu, também em Minas, ambas às 10h.

Familiares e amigos foram orientados pelo Instituo Médico Legal (IML) a não prolongar as cerimônias, devido ao avançado estado de decomposição dos corpos.