Corpos serão trasladados hoje para SP Devem ser trasladados hoje para São Paulo os corpos de 13 das 14 vítimas do acidente com o bimotor Super King Air B-350, que caiu na sexta-feira na Bahia. A 14ª vítima, a babá Rosângela Pereira Barbosa, será enterrada em Porto Alegre. A identificação dos corpos foi concluída ontem pelos peritos do IML de Salvador. Segundo o diretor, Raul Barreto, foram 72 horas de trabalhos ininterruptos, envolvendo 35 peritos. "Houve empenho de todos para que a identificação dos corpos fosse rápida", disse. Segundo ele, a liberação dos corpos, ontem, dependia da apresentação de documentos por parte dos parentes, sobretudo da procuração a ser remetida de São Paulo por um meio-irmão de Roger Wright, único parente direto presente que poderia requerer a liberação. Ontem foram identificados os corpos de Nina Pinheiro, neta de Lucila Lins, o da própria Lucila, o de Vera Lúcia Mércio, tia avó de Roger, o da babá e o do copiloto, Nelson Caminha Affonseca.