Corpos vão começar a ser embalsamados Contratado desde anteontem por uma seguradora da Air France, o Cemitério e Funerária Morada da Paz, na região metropolitana do Recife, será responsável pelo embalsamamento dos corpos de vítimas do voo 447. A liberação dos 49 corpos que estão no IML pode começar amanhã. O último resgatado ainda não chegou ao Recife.