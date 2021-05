Corpus Christi é feriado nacional? Foi antecipado? Entenda o que está previsto para a data

Celebrado neste ano em 3 de junho, o dia de Corpus Christi não é feriado nacional, mas, sim, ponto facultativo. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, no entanto, os Estados do Piauí e da Paraíba e as capitais São Paulo e Vitória (ES) foram algumas das localidades que anteciparam a data.

A decisão de manter o Corpus Christi como ponto facultativo foi divulgada pelo Ministério da Economia, em portaria publicada no Diário Oficial da União em 31 de dezembro do ano passado. O documento lista também os demais feriados nacionais de 2021.

A recomendação da pasta é de que as datas sejam seguidas pelos órgãos da administração pública federal, sem prejuízo à prestação de serviços para a população. Municípios e empregadores ficam livres para decidir se aderem ou não ao feriado.

Qual o significado de Corpus Christi?

Corpus Christi é uma expressão originária do latim que significa, literalmente, “corpo de Cristo”. Trata-se de uma festa católica que celebra o milagre da transubstanciação. Para o catolicismo, Cristo se transforma no pão (a hóstia), que se torna seu corpo, assim como o vinho se converte em seu sangue.

O que é celebrado no Corpus Christi?

A festa de Corpus Christi é uma das mais antigas do catolicismo em todo o mundo. Foi instituída pelo papa Urbano IV, em 1264, para ser celebrada na primeira quinta-feira - referência direta à Santa Ceia, também realizada numa quinta -, após o domingo da Santíssima Trindade. Este ocorre, por sua vez, no domingo seguinte ao de Pentecostes.

A celebração também não tem data fixa no calendário. Acontece 60 dias após a Páscoa, realizada, por sua vez, sempre 40 dias após a Quarta-feira de Cinzas, que marca o fim do carnaval.

Corpus Christi é feriado nacional?

O Corpus Christi consta como feriado facultativo na lista anual divulgada pelo Ministério da Economia. Cabe aos municípios decidir se vão aderir ou não. No caso de ponto facultativo, as instituições de ensino ou empresas que cedem a data, devem fazê-lo por acordo, para que haja compensação de horas.

Onde Corpus Christi é feriado?

Na capital paulista, não haverá Corpus Christi nem em 2021 nem em 2022. Isso porque a Prefeitura resolveu antecipar os dois feriados para os dias 26 e 29 de março deste ano, como forma de conter as taxas de transmissão do novo coronavírus. Em Vitória, o feriado foi transferido para 30 de março.

O governo do Piauí decidiu mudar a data para 26 de março no Estado. Na Paraíba, o feriado acabou ficando para o dia 31 de março. As medidas também foram tomadas para frear a disseminação do vírus.

Entre as demais capitais brasileiras, a data também é feriado municipal em locais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Cuiabá, Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis, Cuiabá e Porto Velho.

Quais são os Feriados Nacionais de 2021?

Em 2021, o Ministério da Economia definiu os seguintes feriados nacionais e dias de ponto facultativo: