Corpus Christi: veja o que abre e fecha em SP no feriado

Marcado para esta quinta-feira, 16 de junho, o feriado facultativo de Corpus Christi vai provocar mudanças no funcionamento de alguns serviços públicos e privados em São Paulo nesta semana. O feriado deste ano foi antecipado para 2021 como estratégia da Prefeitura para conter o avanço de casos da pandemia da covid-19 no ano passado. Com isso, algumas atividades de competência da administração pública terão ponto facultativo no dia 16, e deverão ter expediente normal no dia 17, sexta-feira.

“Os próximos dias 16 e 17 de junho serão, respectivamente, ponto facultativo e de expediente normal nas repartições públicas municipais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional”, informou a Prefeitura, por meio de nota. “O feriado de Corpus Christi foi antecipado em 2021, durante o período mais crítico da pandemia”, completou o Executivo no comunicado.

A data que marca celebração religiosa não é considerada como feriado nacional, mas a previsão local pode variar conforme a região. Desta forma, cabe aos municípios decidir se vão aderir ou não.

Confira a seguir como fica o funcionamento de serviços em São Paulo:

Poupatempo

Todos os 147 postos do Poupatempo do Estado estarão fechados na quinta-feira, 16, mas voltarão a funcionar para atendimento presencial tanto na sexta-feira, 17, quanto no sábado, 18. No final de semana, inclusive, será realizado um mutirão nos postos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Apesar das portas das unidades estarem fechadas na quinta-feira, o Poupatempo continuará oferecendo serviços gratuitos por meio de seus canais online, como o site e o aplicativo, o Poupatempo Digital.

Bancos

As agências bancárias não vão funcionar e atender ao público no dia 16, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A decisão de não ter expediente vale também para as cidades como São Paulo que anteciparam o feriado. Por isso, a quinta-feira não será considerada dia útil para fins de transações bancárias.

As áreas de autoatendimento nos caixas eletrônicos, diz a federação, vão continuar disponíveis. Canais digitais e remotos de atendimento, como site, aplicativo e call centers, também vão operar no dia 16. Segundo a Febraban, os atendimentos voltam a ser feitos normalmente no dia seguinte, sexta-feira, 17.

Escolas

Na capital paulista, as escolas da rede municipal de ensino não devem funcionar nos dias 16 e 17 de junho, apesar da antecipação do feriado. O mesmo vai ocorrer com as escolas da rede estadual, segundo a Secretaria de Educação do Estado. Na rede particular, cada colégio decide seu cronograma.

SPTrans

A SPTrans informa que a circulação dos ônibus na quinta-feira será semelhante à de um sábado, mas na sexta, 17, a frota volta a ser de dia útil.

Na quinta e na sexta, os pontos de vendas em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes vão funcionar normalmente, entre às 6h e 22h. Porém, o Posto Central e as lojas Jabaquara e Santana estarão fechadas no dia 16, com o retorno do expediente normal no dia 17.

Já o Posto de Apoio à Mulher, no mezanino do Terminal Sacomã, será fechado pelos dois dias, e as atividades só voltam após o fim de semana, na segunda-feira, 20, a partir das 8h.

Ainda de acordo com SPTrans, algumas mudanças no itinerário de linhas de ônibus do transporte público municipal vão sofrer alterações na quinta-feira em razão do feriado. Uma delas será a linha 3735-10, que sai do metrô Artur Alvim e vai até o Jardim São João. Por conta da Missa Campal que será celebrada no dia 16, a Rua São Vitório será interditada no trecho que se estende entre as ruas Alto do Araguaia e Professor Thiré.

Também em função de um evento de Corpus Christi, a linha 9011-10, que vai da estação de trem do Jaraguá até o Terminal Cachoeirinha também sofrerá desvio de itinerário entre 7h e 19h por conta da interdição da Avenida Pinheirinho D’Água, entre a Rua Jacinto Pereira e a Rua Bojuru. A interdição vai ser feita por conta do evento Tapete Corpus Christi.

Saúde

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a aplicação das vacinas contra o novo coronavírus, contra o vírus influenza, causador da gripe, além de outros imunizantes, também seguem de forma regular na quinta-feira, 16. No dia 17, o expediente da rede municipal de saúde de São Paulo também não sofrerá alterações.

No momento, pessoas com mais de 50 anos de idade e profissionais da área da saúde com mais de 18 anos, e que já tomaram a terceira dose do imunizante contra a covid-19 há quatro meses, estão elegíveis para tomar a segunda dose de reforço do imunizante. Cidadãos com mais 50 anos e com alto grau de imunossupressão também estão liberados para tomar a terceira dose adicional da vacina contra a covid-19, desde que tenham recebido o último imunizante há quatro meses.