Correção Ao contrário do que afirma a reportagem "Um por um", publicada hoje no Guia, o monólogo Van Gogh, que estreia nesta noite, às 21h30, no espaço Teatrix, não é protagonizado pelo ator e diretor Elias Andreato. A peça é estrelada por Alexandre Ferreira, que também escreveu o texto do espetáculo.