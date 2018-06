Correção Diferentemente do que foi publicado hoje no Guia, a banda Oasis, que se apresenta amanhã na Arena Anhembi, tem 15 anos de carreira - e não 25. E Wonderwall e Live Forever não são álbuns, mas composições do grupo. O show ocorre a partir das 22 horas, com ingressos que custam de R$ 180 a R$ 400. A Arena fica na Avenida Olavo Fontoura, 1.209.