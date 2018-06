Correção No Aliás, Debate realizado na última quarta-feira, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que "... mesmo em plena democracia, as forças reais de decisão no Brasil estão se constituindo num bloco de poder que une setores do Estado com setores empresariais e os fundos. Isso é algo que é preciso discutir". Por falha na transcrição do debate, cuja síntese foi publicada ontem, a palavra "bloco" foi alterada para "golpe".