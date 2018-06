CORREÇÃO-Filho do governador de Brasília morre em acidente Morreu na manhã de domingo o filho adotivo do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), em um acidente de carro próximo à cidade de São Sebastião (DF). O delegado do 33o distrito policial de Brasília, Carlos Augusto Machado, informou que Marcelo Vicente Martins De Macena, 25 anos, sofreu um acidente de carro pouco antes das 8h. "A causa determinante do acidente a gente só vai saber depois do laudo pericial. A possibilidade de álcool está descartada, até porque ele era seminarista", disse Machado. O delegado ainda contou que, segundo testemunhas, Marcelo voltava de uma missa que tinha celebrado. Casado com Flávia Peres Arruda, o governador é pai de oito filhos, quatro deles adotivos. Ele foi eleito em 2006.