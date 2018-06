Correção Ao contrário do que foi informado na reportagem Serra baixa a guarda e adota discurso mais solto, publicada pelo [BOLD]Estado[/BOLD] no último domingo, o pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, não mencionou "pessoas que não acreditam em Deus", ao discursar, por ocasião do Primeiro de Maio, durante encontro de evangélicos realizado na cidade de Camboriú (SC).