Correções A reportagem "Crise já reduz coleta seletiva em SP" (13/2) afirma de maneira equivocada que alguns produtos recicláveis valem "10 vezes menos" do que em outubro, quando o correto é dizer que valem "um décimo" do valor de outubro. Diferentemente do que afirma a reportagem "Leilão do século arrecada R$ 1 bi, sem vender Picasso" (26/2), o escultor Constantin Brancusi é romeno.