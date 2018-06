Corredor de ônibus divide Prefeitura A possível criação de um corredor de ônibus na Brás Leme, zona norte de São Paulo, dividiu a Prefeitura. Ontem, a Subprefeitura da Casa Verde divulgou nota informando que o projeto havia sido cancelado. A Secretaria de Transportes foi procurada pela reportagem para explicar o recuo em relação ao novo corredor. A resposta foi que ninguém sabia de nenhum cancelamento e que o projeto ainda está em estudo. Confusos com as informações contraditórias, os moradores da Avenida Brás Leme mantiveram o protesto que deve fechar hoje, por volta das 18h30, a avenida. "Só podemos desistir da manifestação se a informação for oficial", disse Luciana Tavares, líder do movimento contra o corredor na avenida.