Corregedoria da PF investiga mentor da Operação Satiagraha A Polícia Federal abriu dois procedimentos disciplinares contra o delegado Protógenes Queiroz, mentor da Operação Satiagraha - investigação sobre suposta evasão de divisas envolvendo o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity. Candidato a deputado pelo PC do B, Protógenes tornou-se alvo da Corregedoria da PF porque teria elaborado relatório, em 2008, "mencionando fatos não confirmados e termos com significados dúbios, possibilitando conclusões equivocadas quanto à participação de terceiros na organização criminosa investigada na Satiagraha".