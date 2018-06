Corregedoria do TJ vai investigar falta de juízes A corregedoria do Tribunal de Justiça investigará a ausência de juízes ao plantão judiciário. Segundo o corregedor-geral, José Carlos Malta Marques, no fim de semana passado, dois juízes escalados não foram encontrados para proferir despachos e decisões de caráter urgente. "Tal atitude depõe contra os princípios constitucionais de eficiência e celeridade da Justiça", ressaltou.