Córrego transborda e alaga pistas da Rodovia Anchieta A chuva forte causou o transbordamento do córrego Ribeirão dos Couros, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, e interditou as pistas centrais da Rodovia Anchieta entre os quilômetros 10 e 13, em direção ao litoral. Até as 20h30, não havia previsão sobre a liberação das pistas. A melhor opção para o motorista era seguir pela Rodovia dos Imigrantes. Outro alagamento intransitável em São Caetano estava na divisa do município de São Caetano do Sul, na região do ABC paulista, com a capital paulista, próximo à Vila Heliópolis, na zona sudeste da capital. Nesse local, o Ribeirão dos Meninos, que é o é o principal afluente do Rio Tamanduateí, tomou totalmente as pistas da Avenida Almirante Delamare. Na capital paulista, até as 20h30, dos 13 pontos de alagamentos registrados na capital paulista pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), cinco continuavam ativos. O Corpo de Bombeiros não registrou ocorrências graves causadas pela chuva. Por causa do temporal, todas as regiões da cidade ficaram em estado de atenção a partir das 17h40.