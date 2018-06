Córrego transborda e interdita tráfego na Anchieta A Rodovia Anchieta foi bloqueada na altura do quilômetros, 13, em ambos os sentido, às 16h30 desta terça-feira, 13, por conta do transbordamento do Ribeirão dos Couros, na divisa de São Paulo com São Caetano do Sul. De acordo com a Ecovias, empresa que administra a estrada, o tráfego foi desviado para as pistas marginais, que não apresentavam lentidão. Já no topo da serra, a visibilidade estava prejudicada, chegando a 200 metros no ponto mais crítico. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) decretou estado de atenção para as zonas leste, sudeste e sul de São Paulo, nesta tarde, por conta do risco de alagamentos. Porém, até às 17h00 ainda não havia registros de vias alagas nem ocorrências causadas pela chuva. No mesmo horário, o temporal atingia principalmente os bairros Ferraz de Vasconcelos, Cidade Tiradentes, Guaianases e Itaim Paulista, na zona leste; e Cidade Ademar, na zona sul da cidade. Já na Grande São Paulo, a chuva era forte em Itaquaquecetuba, Itapecerica da Serra e Embu.