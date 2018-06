Correios começam contratação de novos carteiros

Mais de seis mil novos empregados estão sendo contratados de forma imediata pelos Correios, sendo que deste total mais de cinco mil são carteiros e, outros mil, operador de triagem e transbordo (OTT), segundo informações da empresa.

As novas contratações fazem parte do concurso aberto pelos Correios, em todo o país. Além destas vagas, os Correios já contrataram 2.125 dos 3.116 aprovados nos cargos de atendentes comerciais, cargos de nível superior e carreiras específicas - engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, auxiliar de enfermagem e técnico em segurança do trabalho.

A Avaliação da Capacidade Física e Laboral (ACFL) do concurso público 2011 dos Correios já envolveu, em todo o país, 15.389 dos 30.904 candidatos aprovados na prova escrita para o cargo Agente de Correios - atividades carteiro e operador de triagem e transbordo (OTT). Metade das 28 Diretorias Regionais dos Correios já finalizaram esta etapa e começaram as contratações.

Greve

Há dez dias paralisados, os funcionários dos Correios reivindicam reposição da inflação de 7,16%, calculada pelo IPCA; reposição das perdas salariais de 24,76%, de 1994 à 2010, entre outras questões.

De acordo com os Correios, desde o início da greve, a média de atraso nas entregas de correspondências e encomendas chega a 35%. Os serviços Sedex 10, Sedex Hoje e Disque Coleta foram suspensos. Para minimizar os transtornos para a população, neste final de semana haverá um novo mutirão da empresa para organizar e despachar correspondências atrasadas.