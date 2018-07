Correntistas do Banespa sofrem saques de suas contas Cerca de 40 correntistas do Banespa, quase todos servidores da prefeitura de Bertioga, foram surpreendidos com saques e transferências de valores de suas contas, na semana passada, em caixas eletrônicos. Já foram registradas 39 queixas. A gerência do Banespa se prontificou a estornar os valores sacados de forma fraudulenta. O ex-prefeito Luiz Carlos Rachid integra a lista de clientes lesados.