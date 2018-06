Corretor é solto depois de 14 dias em cativeiro O corretor de imóveis Rubens da Silva Nunes, morador de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, foi libertado hoje por seqüestradores, após pagamento de resgate. Ele ficou 14 dias em cativeiro e foi solto às 6 horas na estrada do M´Boi Mirim, no bairro de Piraporinha, no extremo Sul da capital. Com a ajuda de populares foi conduzido à base da Polícia Militar do Jardim Ângela. A Divisão Anti-Seqüestros foi acionada e prendeu três seqüestradores recuperando o dinheiro do resgate.