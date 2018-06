Corrida entra em nova fase com petista acelerando Esta corrida presidencial ocorre em três etapas. Na pré-campanha, uma desconhecida Dilma Rousseff (PT) galvanizou os eleitorados petista e lulista, viabilizou-se como candidata do governo e empatou com José Serra (PSDB), o mais conhecido dos presidenciáveis. Essa fase durou de setembro a maio.