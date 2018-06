Corte chanel, tons cítricos, bronzeado sem sol

Cabelos cor de mel, curtos em chanel repicadinhos, franjas, bocas coloridas, olhos com delineadores flúor e mãos com esmaltes roxo, pink e até amarelo. Esse é o cenário de beleza para o verão 2008, que aposenta o loiro intenso e os alongamentos. "Os marrons com pontas mais claras estão em alta", confirma Paulo César Schettini, do salão Self Make & Hair. "Saiu a força do loiro; agora será a vez do cor de mel", completa a consultora de imagem e estilo Cristiana Francini. Para ela, o cabelo curto voltou com força total e aparece viradinho para fora, ou com as pontas para a frente, em um chanel mais moderno. "A franja continua, mas para o verão brasileiro não é indicada, faz muito calor, a franja cola na testa." "A mulher brasileira tem medo de cabelo muito curto, por isso o chanel desfiado funciona bem. Os curtíssimos não pegam por aqui", garante Schettini, que aposta, como hit, nos cortes geométricos. A referência é o cabelinho de Victoria Beckham, mas o expert lembra que não é nada indicado imitar cortes de celebridades. "O ideal é ver o que fica bem em cada tipo de rosto." Por isso, o verão decreta que é hora de assumir a textura dos cabelos com orgulho. "Cacho é cacho, liso é liso. Abaixo a ditadura da chapinha", avisa Théo Carias, também do Self. Cabelos longos com texturas naturais, um lado menor que o outro e com leitura moderna, terão espaço nos meses de calor, segundo Marcos Costa, autor do livro Eu Amo Maquiagem (Ed. Jaboticaba). "Cuidado com os alongamentos! Só recomendo para pessoas com cabelo ralinho." Outra moda que deve pegar são as cabeças enfeitadas. Fivelas, flores artificiais, tiaras, arranjos, montagens... Vale quase tudo nesta temporada. Na hora de pintar o rosto, a tendência do look natural permanece. Uma pele preparada por base e filtro solar embeleza e devolve saúde à pele. "Sombras, blush, batom ou gloss são ótimos complementos, mas tudo muito suave", diz Costa. Para seguir a moda, a proposta são pitadas de tons cítricos, cor de chiclete ou flúor. Théo Carias acredita na força do delineador colorido. "Faço um traço com preto e depois um mais grosso, colorido. Pode ser o tom que você imaginar." Já Costa determina que as baladas serão mais acesas, brilhantes e cheias de vida com essas cores. "Que tal batom pink fluorescente nos lábios ou sombra limão eletrizante nas pálpebras? Fica lindo!" Para não cair no exagero, a dica é escolher só uma parte do rosto para dar destaque. Outra atitude bem moderna é ter pele bronzeada sem o sol. "É possível criar o efeito com bases, pós, iluminadores e cremes com pigmentos que refletem a luz. Para completar, unhas também ganham salvo-conduto para cores gritantes. Tem esmalte uva, grapete, amarelo, verde, pink...