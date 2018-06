Corte do RJ absolve policial que matou americano em 2007

O I Tribunal do Júri da capital do Rio de Janeiro absolveu o policial civil João Vicente Sá Freire Dantas de Oliveira da acusação de homicídio do norte-americano Joseph Ernest Martin. Foram ouvidas durante o julgamento quatro testemunhas e um informante que estavam próximos ao local do crime, ocorrido no dia 25 de maio de 2007 na Lapa, no centro da capital fluminense.

Segundo a defesa, a vítima desacatou e agrediu verbal e fisicamente o policial. A discussão teria começado porque o norte-americano tentou interferir na ação do agente, que repreendeu um menor de rua que havia furtado a bolsa de uma turista australiana. Antes de atirar na direção de Joseph, alegaram os advogados no policial, o réu teria dado um tiro para o alto e outro em direção ao solo na tentativa de conter o norte-americano.

Notícia atualizada às 18h53.