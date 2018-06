Cortes surpreendem o PT, e Dirceu faz críticas

Surpreendido com o tamanho do ajuste fiscal do governo Dilma Rousseff, na casa dos R$ 50 bilhões, o PT promove hoje um ato político para comemorar seus 31 anos disposto a fazer um "contraponto" à agenda negativa. Apesar das críticas internas ao corte, a ideia é defender o "legado" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - que será homenageado -, bater na tecla da empacada reforma política e culpar a mídia por tentar "criar" divergências entre o ex-presidente e Dilma.

Embora a resolução a ser aprovada hoje pelo Diretório Nacional do PT não ataque a tesourada no Orçamento nem passe perto da polêmica do salário mínimo de R$ 545, dirigentes da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) - reunidos ontem, em Brasília -, não pouparam críticas à equipe econômica.

A portas fechadas, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu foi um dos mais enfáticos nas estocadas contra o ajuste fiscal. Disse que o governo deveria cortar apenas gastos em custeio. Não foi só: insistiu em que o PT não pode ficar refém da agenda traçada "pela oposição e pela mídia".

Blecaute. Um apagão de causa desconhecida atingiu a sede do PT no momento em que os dirigentes discutiam os cortes no Orçamento. A falta de luz durou cerca de 50 minutos e obrigou todos a sair para almoçar.

Em conversas reservadas, petistas chamaram o ajuste fiscal - que o Planalto batizou de "consolidação fiscal" - de "dois em um". Motivo: no diagnóstico de integrantes da CNB - a corrente de Lula e de Dirceu, majoritária no partido -, o sacrifício será maior do que o esperado por causa dos gastos dobrados no ano eleitoral de 2010.

Para um secretário do PT, Lula também "meteu o pé na jaca em 2007, ao lançar o PAC" - numa referência às despesas previstas no Programa de Aceleração do Crescimento - e depois foi obrigado a promover ajustes.

O texto que norteará hoje a resolução do PT sobre a conjuntura política foi produzido pelo ex-deputado José Genoino. Diz, por exemplo, que o PT não deve gastar energia "com picuinhas e especulações secundárias". "Todas as ações e movimentações dos petistas (disputas regionais, conquistas de espaços e posições no governo e no Parlamento) devem estar submetidas a nosso objetivo primeiro, que é a sustentação do governo Dilma e a defesa das realizações do governo Lula", afirma um dos trechos.

Apesar dos apelos do presidente do PT, José Eduardo Dutra, para um acordo entre os deputados Ricardo Berzoini e João Paulo Cunha - que disputam o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara -, a briga teve novo capítulo ontem.