Cotada para o posto, Ideli é chamada para viagem com Dilma Cotada para assumir a pasta de Relações Institucionais no lugar de Luiz Sérgio, a ministra Ideli Salvati (Pesca) participou ontem de cerimônia para entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida em Santa Catarina com a presidente Dilma Rousseff.