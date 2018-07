Cozinheiro morre em acidente na balsa de Santos O cozinheiro Sebastião Soares de Brito, de 59 anos, foi identificado nesta terça-feira como o homem que morreu num acidente na balsa que liga Santos a Guarujá, no início da noite desta segunda-feira. Ele tentava passar por uma divisória entre pedestres e veículos quando foi prensado pela rampa de proteção usada no embarque dos carros e que estava sendo recolhida naquele momento. A polícia informou que morte ocorreu por traumatismo abdominal e que a causa do acidente está sendo apurada em inquérito policial.