A CPI da Bancoop na Assembleia Legislativa paulista decidiu adiar a votação de requerimentos para convocar o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, e o promotor José Carlos Blat, do Ministério Público Estadual. Além de comandar a presidência da CPI, o PSDB ficou também com a relatoria. Na reunião de ontem, Moreira confirmou as expectativas e indicou o deputado tucano Bruno Covas para a vaga.