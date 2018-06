CPI adia votação de convocação da diretora da Anac

O presidente interino da comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Câmara que investiga o colapso do setor aéreo, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), anunciou, nesta quarta-feira, 8, que não colocará em votação o requerimento do deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) de convocação de Denise Abreu, diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Fruet quer que Denise Abreu apresente explicações sobre acusação feita a ela pelo brigadeiro José Carlos Pereira, ex-presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Segundo a denúncia do brigadeiro, Denise Abreu fez lobby para beneficiar amigos, pressionando a Anac a patrocinar a transferência do setor de cargas dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Viracopos, em Campinas (SP), para o aeroporto de Ribeirão Preto (SP) - uma operação envolvendo cerca de R$400 milhões por ano. Para não colocar em votação o pedido de Fruet, Eduardo Cunha alegou que requerimento semelhante esteve em discussão na sessão imediatamente anterior ao início (dia 18 de julho) do recesso parlamentar, e os deputados concordaram em adiar a votação por cinco sessões do plenário da Câmara. Esse prazo termina na quinta-feira, 9. Ainda nesta quarta-feira, a CPI marcou a votação de requerimento de quebra do sigilo telefônico de Denise Abreu. O deputado Eduardo Cunha, no entanto, já avisou que vai encaminhar voto contrário, sob alegação de que esse requerimento só deverá ser votado depois da convocação da diretora da Anac e após o depoimento dela. Outros requerimentos que estão na pauta da CPI são de quebra do sigilo bancário e fiscal de Denise Abreu e dos demais diretores da Anac. Após a sessão deliberativa, a CPI da Câmara ouvirá o depoimento do comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito.