CPI aprova convocação de representantes da Airbus no País A CPI da Crise Aérea da Câmara aprovou, nesta quarta-feira, 8, a convocação de quatro representantes da empresa Airbus: o diretor-geral da EADS (consórcio europeu que controla a empresa) no Brasil, Eduardo Marson Ferreira; o diretor de vendas, Raul Alonso; o vice-presidente de segurança de vôo, Yannick Maling; e o engenheiro de suporte técnico Mário Colaço. Os requerimentos de convocação foram apresentados pelos deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Solange Amaral (DEM-RJ) e pelo relator, Marco Maia (PT-RS). Os parlamentares aprovaram ainda sugestão de Maia para contratação de assessoria técnica para análise dos conteúdos das caixas-pretas do avião da TAM envolvido em acidente em 17 de julho.