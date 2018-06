CPI cobra da Prefeitura de São Paulo pagamento ao Iprem A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto de Previdência Municipal (Iprem) vai pedir à Prefeitura que pague a dívida de cerca de R$ 1,3 bilhão com o Iprem. O débito refere-se a empréstimos contraídos pelo Executivo durante o governo do ex-prefeito Paulo Maluf (PPB) e a irregularidades no repasse das contribuições pagas mensalmente pelos servidores. Nesta quinta-feira, os membros da CPI votam o relatório final. Segundo o presidente da comissão, Claudio Fonseca (PC do B), as investigações detectaram uma série de irregularidades entre 1993 e 2000, que coincide com as gestões Maluf e Pitta (PSL). Apenas em relação aos empréstimos, o débito atualizado no ano passado era de R$ 554 milhões. O dinheiro faz parte de uma série de acordos entre Maluf e o instituto, em 1996. Os empréstimos foram investigados por outra CPI na Câmara, a da Dívida Pública, no fim do ano passado. Na ocasião, Maluf e Pitta negaram qualquer irregularidade. Os parlamentares vão pedir o indiciamento do ex-superintendente do Iprem na ocasião, Bertoldo Saloum. Outro problema detectado pela CPI foi o contrato entre o Iprem e a Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo (USP), em 1996. Segundo Fonseca, o órgão foi contratado para informatizar departamentos do Iprem. "O serviço foi pago, mas não realizado", afirmou. O relatório também propõe investigação sobre supostas pensões fictícias. A prefeita Marta Suplicy (PT) propõe o parcelamento de parte da dívida.