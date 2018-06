CPI convoca Denise Abreu para depor

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Apagão Aéreo, no Senado, convocou ontem a diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Denise Abreu para que ela dê explicações sobre as acusações de que teria a intenção de favorecer um amigo, Carlos Ernesto Campos, da Tead Terminais Aduaneiros, em uma suposta tentativa de transferir para o Aeroporto de Ribeirão Preto, no interior do Estado, o setor de carga dos terminais dos Aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e Viracopos, em Campinas. O depoimento está marcado para quinta-feira, às 11horas. Enquanto era convocada pela CPI do Apagão Aéreo, no Senado, Denise apresentava na Justiça Criminal do Rio, o pedido de interpelação para que o ex-presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) José Carlos Pereira, brigadeiro da reserva da Aeronáutica, confirme ou desminta acusações contra ela de tráfico de influência. As acusações de Pereira foram feitas em uma entrevista publicada no jornal O Globo. A interpelação apresentada ontem pela diretora da Anac será apreciada pelo juiz Alexandre Libonati de Abreu, da 2ª Vara Criminal Federal do Rio. Após ser notificado pelo juiz, o brigadeiro terá 48 horas para prestar explicações. A diretora da Anac é defendida pelo criminalista Roberto Podval, que ressaltou que Pereira pode ser processado por calúnia e difamação caso confirme suas declarações à Justiça. ACAREAÇÃO Pereira terá a chance de confirmar as denúncias aos senadores da CPI do Apagão Aéreo. Ele também foi convocado para depor no mesmo dia da diretora da Anac. Os integrantes da CPI vão ouvir ainda o atual presidente da Infraero, Sérgio Maurício Brito Gaudenzi, que substituiu o brigadeiro no cargo. Na CPI do Apagão Aéreo da Câmara, os deputados governistas conseguiram evitar a aprovação de uma série de convocações e de pedidos de quebra de sigilo telefônico, fiscal e bancário de diretores da Anac. Enquanto os colegas do Senado praticamente acertavam a acareação entre o brigadeiro e a diretora da Anac, os deputados derrubaram a convocação do brigadeiro para depor na CPI da Câmara. Os oposicionistas ficaram irritados com a ação dos governistas, em especial do presidente interino da CPI, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). "O que uma nomeação em Furnas não é capaz de fazer", disse o tucano Rodrigo Castro (MG), em referência ao fato de que um aliado de Eduardo Cunha, o ex-vice-governador do Rio Luiz Paulo Conde, ter sido nomeado presidente da estatal de energia. Fora da disputa entre governistas e oposicionistas na Câmara, a Anac divulgou nota defendendo sua diretora, afirmando que Denise processaria Pereira por calúnia e difamação. A agência alegou que o Aeroporto de Ribeirão Preto opera vôos regulares de passageiros e que seria impossível transferir operações de cargueiros para lá, no momento, porque não existiria estrutura no local. Na mesma nota, a agência ressalta que, no futuro, existe a possibilidade de o local receber cargas.