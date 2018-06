CPI convoca empresário ligado a ex-diretora da Anac

A CPI do Apagão Aéreo da Câmara aprovou nesta quarta-feira, 29, a convocação do depoimento de Carlos Ernesto de Campos, dono da empresa Terminais Aduaneiros do Brasil (Tead). Ele é apontado como beneficiário de uma eventual transferência do transporte de cargas defendida pela ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Denise Abreu. A denúncia do suposto benefício foi feita pelo ex-presidente da Empresa Brasileira de infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) brigadeiro José Carlos Pereira. O depoimento do empresário foi requisitado pelos deputados Gustavo Fruet (PSDB-PR), Otavio Leite (PSDB-RJ) e Cândido Vaccarezza (PT-SP). De acordo com o ex-presidente da Infraero, o favorecimento aconteceu quando Denise Abreu tentou transferir o setor de cargas dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e de Viracopos, em Campinas, para o de Ribeirão Preto. Em depoimento na CPI, a diretora negou as acusações. Novos depoimentos A comissão também aprovou a convocação da ouvidora da Anac, Alayde Avelar Freire Sant'Anna; do ex-superintendente do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), José Mauro Garcia; e do ex-secretário estadual de Transportes de São Paulo, Daril Raes Lopes. Serão convidados para debater a crise aérea o presidente e o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Eugênio Gouveia Vieira e João Barbará. Além disso, a CPI aprovou requerimentos de pedidos de informação à Anac, ao Ministério da Defesa e ao Tribunal Regional Federal de São Paulo; e rejeitou a convocação de seis funcionários da Infraero.