CPI da Pedofilia autoriza quebra de sigilo de 23 páginas de site

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia aprovou nesta quinta-feira, 26, a quebra de sigilo de 23 páginas com o registro de acesso de usuários e conteúdo mantidas pelo provedor Universo On Line (UOL). Os dados cadastrais e de identificação dos usuários dessas páginas também devem ser enviados à CPI. Veja também: Polícia acredita que professor integre quadrilha de pedófilos CPI da Pedofilia pode entrar com ação penal contra o Google Nesta mesma reunião, ficou decidido que informações de denúncias feitas em 2008 pela organização SaferNet sobre a existência de material de conteúdo pedófilo em álbuns do Orkut, site de relacionamento do Google, devem ser passadas à CPI. Os senadores aprovaram também pedido de informações sobre usuários identificados em denúncia de pedofilia a outras empresas provedoras de internet como Brasil Telecom e NET. Elas terão cinco dias úteis para fornecer as informações solicitadas. (Com Agência Senado)