CPI da Pedofilia pede novo reconhecimento A CPI da Pedofilia do Senado vai promover sessões de reconhecimento, na próxima semana, com as 40 crianças que relataram abusos em Catanduva. O senador Magno Malta (PR-ES), presidente da CPI, decidiu pelo novo reconhecimento depois de receber denúncias de que o anterior foi cercado de irregularidades. Malta vai convocar a delegada Rosana da Silva Vani, que comandou as sessões de reconhecimento, para se explicar. Hoje, as mães promovem um protesto nas ruas da cidade.